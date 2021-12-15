Я научу Богдана готовить не политические слухи, а кулинарные вкусности, - Тищенко отвечает на вопрос о неформальных зарплатах в "СН". ВИДЕО
9 89656
"Слуга народа" Николай Тищенко отрицает существование неформальных зарплат у нардепов "Слуги народа" и заявил, что слова экс-глава ОП Андрея Богдана о доплатах в конвертах это - политические слухи.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Тищенко сказал в кулуарах Верховной Рады.
"Если господину Богдану нужно будет, то я обещаю, что я научу его готовить, но не политические слухи и разговоры, а кулинарные вкусности... Я первый раз слышу о зарплатах в конвертах... Неформальной зарплаты нет", - сказал Тищенко.