Я научу Богдана готовить не политические слухи, а кулинарные вкусности, - Тищенко отвечает на вопрос о неформальных зарплатах в "СН". ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко отрицает существование неформальных зарплат у нардепов "Слуги народа" и заявил, что слова экс-глава ОП Андрея Богдана о доплатах в конвертах это - политические слухи.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Тищенко сказал в кулуарах Верховной Рады.

"Если господину Богдану нужно будет, то я обещаю, что я научу его готовить, но не политические слухи и разговоры, а кулинарные вкусности... Я первый раз слышу о зарплатах в конвертах... Неформальной зарплаты нет", - сказал Тищенко.

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