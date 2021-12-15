Новости Видео

Я научу Богдана готовить не политические слухи, а кулинарные вкусности, - Тищенко отвечает на вопрос о неформальных зарплатах в "СН". ВИДЕО

9 89656
"Слуга народа" Николай Тищенко отрицает существование неформальных зарплат у нардепов "Слуги народа" и заявил, что слова экс-глава ОП Андрея Богдана о доплатах в конвертах это - политические слухи.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Тищенко сказал в кулуарах Верховной Рады.

"Если господину Богдану нужно будет, то я обещаю, что я научу его готовить, но не политические слухи и разговоры, а кулинарные вкусности... Я первый раз слышу о зарплатах в конвертах... Неформальной зарплаты нет", - сказал Тищенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Богдан: Я слышал, что "слугам" платят в конвертах. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Люди соскучились за мной. Хотят видеть нормальных", - "слуга народа" Тищенко о возможном участии в кулинарном шоу на телеканале "ДОМ". ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Рекрут
    "Урод народа" это ты лохам расскажи, что ты чисто на депутатскую зарплату живешь.
  • Garry Grant
    А трясти жопой колян научит?
  • Чайка Київ
    Маю припущення, що котлета вміє так же готувати, як і країною керувати.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости