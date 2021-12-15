Зеленский встречается с новым канцлером Германии Шольцем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский начал двустороннюю встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

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"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон", – написал он.

Это первая встреча Зеленского и недавно избранного канцлером Германии Шольца. С Макроном Зеленский проводит переговоры регулярно, а перед встречей с Зеленским в Брюсселе Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.

Зеленский находится с визитом в Брюсселе 15 и 16 декабря.