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Зеленский встречается с новым канцлером Германии Шольцем. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский начал двустороннюю встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

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"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон", – написал он.

Это первая встреча Зеленского и недавно избранного канцлером Германии Шольца. С Макроном Зеленский проводит переговоры регулярно, а перед встречей с Зеленским в Брюсселе Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.

Зеленский находится с визитом в Брюсселе 15 и 16 декабря.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Дайте ему шаурму, ведь иногда лучше жевать, чем говорить
  • AbOriginal_UA
    А шо он делает носом !?
    Йес, я нюхнул !?
  • Myroslav Hrabovsky
    Зеленський рідною російською неспроможний виразити своі недолугі думки, а тут через перекладача. Порошенко як фактвільно спілкується англійською.
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