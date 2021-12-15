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На Житомирщине новогодняя елка сломалась при установке и упала вместе с находившимся на ней мужчиной. ВИДЕО камер наблюдения

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В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали до Нового года во время установки, поломалась пополам и упала вместе с находившимся на верхушке мужчиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Твій Романів", никто из людей серьезных травм не получил – царапины и ушиб. Это не единственные хлопоты, нанесенные романовской елкой - во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Сейчас в местном совете срочно ищут замену сломанной елке, ведь открытие новогодних торжеств уже запланировано на 19 декабря.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    подія дня..., в нас держава руйнується на очах..., а в селі Романів зламалася ялинка...
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Йолка!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це мабуть був викрадач нового року...
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