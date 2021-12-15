На Житомирщине новогодняя елка сломалась при установке и упала вместе с находившимся на ней мужчиной. ВИДЕО камер наблюдения

В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали до Нового года во время установки, поломалась пополам и упала вместе с находившимся на верхушке мужчиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Твій Романів", никто из людей серьезных травм не получил – царапины и ушиб. Это не единственные хлопоты, нанесенные романовской елкой - во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Сейчас в местном совете срочно ищут замену сломанной елке, ведь открытие новогодних торжеств уже запланировано на 19 декабря.

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