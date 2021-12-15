"Без цензуры" в прямом эфире: Новая жесть о Гогилашвили. Новая медиа-империя ЗЭ. Новые рейтинги: кто растет. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Новые подробности о скандальном муже секретарши Зеленского Александре Гогилашвили, как Зеленский строит новую медиа-империю, свежие политические рейтинги и немного жареного из ОРДЛО для разрядки – в традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире".
Сегодня в 20:45 смотрите на Цензор.НЕТ:
👉 Новая жесть о Гогилашвили
Журналисты-расследователи из Bihus.Info утверждают, что уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили и его жена Мария Левченко охраняются сотрудниками спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.
👉 Новая медиа-империя Зеленского
Кто из чего и зачем строит медиа-империю для президента?
👉 Новые рейтинги: кто растет?
Свежие политические рейтинги говорят о том, что "Слуга народа" теряет популярность. К кому переходят недовольные избиратели?
👉 Жареные факты
Как поляки бегут учиться в так называемую "ДНР" и другой трэш и угар "молодых республик" – для веселого завершения вечера.
Будет горячо, включайтесь!