Новости

"Ты ржешь, как дурачок. Не приходи ко мне больше на прием. Я тебя не приму", - глава Николаевской ОГА Ким обвинил местного активиста Рябченко во вредительстве. ВИДЕО

12 73541
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким агрессивно отреагировал на вопрос местного активиста Дмитрия Рябченко во время публичного отчета чиновников и назвал его "дурачком".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ""НикВести", Рябченко отметил беспредметность отчетов заместителей председателя ОГА, за что получил обвинения от Кима за вредительство.

"Дима, Дима Рябченко, не приходи ко мне больше на прием. Я тебя не приму. Ты ржешь, как дурачок", - уже уходя со сцены после завершения мероприятия, сказал Рябченко Ким.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чувырло, бл#дь! Иди сюда, сука!" - в Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному пассажиру без билета, оскорблявшему кондуктора. ВИДЕО

Поддержать Цензор.НЕТ 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Рівень місцевої "еліти" і звичайно миколаївців, які у 2019 році мали більше 90% проголосувавших за "зелених".
  • Rulya Kosh
    Бидлота від зе у кожному куточку країни. Навіть не володіють державною мовою.
  • Ритта Рыжук
    Нах ,на Батьківщину ,хай гріється в променях Чучхе !!!)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости