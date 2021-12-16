На выезде из Ирпеня под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. ВИДЕО

На выезде из Ирпеня под Киевом на ходу загорелась маршрутка, курсирующая по маршруту Ирпень-Киев до станции метро "Академгородок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный в телеграмме".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Только что в городе Ирпень, возле Водоканала, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением "Ирпень - Киев" за №420. Спасатели приехали довольно быстро, но маршрутку это, к сожалению, не спасло. Надеемся, что никто не пострадал. Уточняем", - говорится в уведомлении.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области изданию "Сегодня" автобус направлялся из Ирпеня в Киев, а возле села Романков водитель заметил возгорание.

"В маршрутке в момент возгорания находилось 25 пассажиров и водитель. Как только произошло возгорание, люди самостоятельно покинули транспортное средство. На место вызвали спасателей. В результате пожара никто из людей не пострадал", - сказали в ГСЧС.

Пожарные ликвидировали пламя, но маршрутка полностью выгорела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области: 7 человек пострадали. ФОТО