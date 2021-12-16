Порошенко неожиданно пришел в эфир обновленного телеканала "Рада", получившего дополнительно 320 млн грн из бюджета: "Это - коррупционная сделка. Не участвуйте в этом".. ВИДЕО
25 152155
Пятый президент Украины, а ныне нардеп Петр Порошенко, случайно попал в эфир обновленного телеканала "Рада".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко попал в кадр и начал выяснять подробности во время выступления в эфире "слуги народа" Даниила Гетманцева.
"Тут ефір, Петро Олексійович. Скандали в прямому ефірі - це ж не ваше", - сказал Гетманцев, когда Порошенко начал говорить о незаконности выделения средств на обновление и деятельность парламентского телеканала.
Напомним, что парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для смены формата.
Позже в интервью журналистам Порошенко сообщил, что шел к спикеру Руслану Стефанчуку на совещание лидеров фракций, чтобы обсудить вопросы функционирования именно телеканала "Рада".