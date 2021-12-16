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"Он – мой друг": Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает с Гогилашвили. ВИДЕО

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"Он – мой друг": Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает с Гогилашвили. ВИДЕО
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов временно проживает в доме со скандальным экс-заместителем главы МВД Александром Гогилашвили.

Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили - мой друг, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него", - сказал Буданов.

Глава ГУР также отметил, что знает Гогилашвили около 2,5 лет. По его словам, дом официально арендует супруга Гогилашвили – Мария Левченко, помощница президента Владимира Зеленского.

По данным СМИ, домом владеет Диана Стрелковская – супруга Вячеслава Стрелковского, которого "СМИ называют организатором конвертцентров". Буданов сказал, что ему известно о владельце дома.

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"Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. Обнал", - добавил Буданов.

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Топ комментарии

  • Владимир Парфянов
    Просто жах!!! У керівника воєнної розвідки України друг приховує своє російське громадянство, судимість у РФ, махлює із двома липовими вищими освітами і т.д. А пан Буданов своєму другові виділяє на туристичну поїздку до АТО службовий броньований автомобіль та кілька офіцерів-спецназівців для охорони. Одного друга вже турнули, можливо й іншому туди ж дорога?!!
  • Sophia-Maria Duglass
    ЖАХ !!!
  • Испанец Киевский e8266ba4
    И этого ссыкуна поставили вместо Бурбы, чтобы замять вагнергейт?
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