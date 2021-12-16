Глава ГУР Буданов о схемщике Стрелковском, в доме которого они живут с Гогилашвили: Мне известен этот человек, его связывают с незаконным оборотом налички. ВИДЕО
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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов знает, что дом, в котором он временно проживает с семьей экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили, принадлежит жене Вячеслава Стрелковского Диане.
Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
"Мне известен этот человек, публично, честно говоря, я не очень помню, в чем его обвиняли. Однако этого человека связывают с незаконным оборотом налички. Обнал", - отметил он (ответ Буданов примерно на 9 минуте видео).
Напомним, глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского.