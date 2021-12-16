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Глава ГУР Буданов о схемщике Стрелковском, в доме которого они живут с Гогилашвили: Мне известен этот человек, его связывают с незаконным оборотом налички. ВИДЕО

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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов знает, что дом, в котором он временно проживает с семьей экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили, принадлежит жене Вячеслава Стрелковского Диане.

Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Мне известен этот человек, публично, честно говоря, я не очень помню, в чем его обвиняли. Однако этого человека связывают с незаконным оборотом налички. Обнал", - отметил он (ответ Буданов примерно на 9 минуте видео).

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Напомним, глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского.

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  • Вальд Ще
    Це якісь сюр.
    Ми всі спимо?
  • Артем Миколайович
    голова розвідки спокійно підтверджує факт проживання з російським агентом у будинку яким володіє контрабантист та обнальщик, ау сметуни де ви подівалися, чи цього не достатньо?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "І що ви мені зробите? В мене "криша" сам преЗедент! ", - Буданов.

    Зробили_разом.
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