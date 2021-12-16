Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении. ВИДЕО

16 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302). Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает