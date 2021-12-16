Новости Видео

Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении. ВИДЕО

9 94427
16 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302). Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает

Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроектом:

  • регулируются вопросы полномочий Кабинета Министров Украины и военного командования по вопросам исполнения правового режима военного положения;
  • уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных Сил Украины, в том числе Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, являющегося организатором движения сопротивления;
  • регулируется вопрос денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода;
  • регулируется вопрос порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае прямой агрессии России ВР соберется через несколько часов, - Корниенко

Законопроект предлагает внести изменения в законы о воинской обязанности и военной службе, об административных услугах, о Национальной гвардии, о правовом режиме военного положения. 

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Bogdan_
  • Sophia-Maria Duglass
  • Dust
    національний спротив на чолі із:

    ЗЄлєнським, дьЄрмаком та Будановим ?

    пічаль....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости