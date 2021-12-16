Кулеба о визите Зеленского в Брюссель: Жирная яркая точка в конце года. Только год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. ВИДЕО

Визит главы государства Владимира Зеленского в Брюссель на саммит Восточного партнерства был очень успешным для Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в обращении, которое транслировалось на его странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

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"Состоялся визит Зеленского в Брюссель. Это был не скучный саммит, а очень резвый сам по себе. Президент имел возможность обсудить ситуацию и европейскую интеграцию с лидерами ЕС и руководителями ряда стран. Это был очень успешный визит", - отметил Кулеба.

Он поблагодарил руководство ЕС за поддержку инициатив Украины.

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"Это был случай для двусторонних встреч. Находили по зданию не одну тысячу метров, но оно того стоит, не только для нашего личного здоровья, но и для Украины... Безопасность на каждой встрече. Мы везде подчеркивали главное, что Украина хочет мира", - отметил он.

Отдельно он выделил встречу с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом и минисаммит в формате Украина-Германия-Франция.

Также Кулеба уделил большое внимание сегодняшней встрече Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом.

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"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно ясно было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО. И это ключевое", – отметил Кулеба.

"Жирная яркая точка в конце года", - охарактеризовал он визит Зеленского в Брюссель.