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"Закрыть историю" с номерами прикрытия и спецталонами в Нацполиции предлагалось еще в 2019 году, - Аброськин. ВИДЕО

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Постоянное использование номеров прикрытия и специальных талонов в системе МВД предлагалось запретить еще в 2019 году.

Об этом в фейсбуке сообщил бывший заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброскин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2019 году я как руководитель криминальной полиции Украины предлагал главе Национальной полиции "закрыть историю" с номерами прикрытия и специальными талонами".

Почему? Потому что начали массово устанавливать специальные камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушителей ПДД, а нарушителей с неустановленными номерами невозможно установить. По логике: авто с такими номерами нужно задерживать, потому что вполне возможно, что их могут использовать преступники.

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Почему предлагал отказаться от специальных талонов? Потому что, если ты специальный работник, двигаешься на оперативном авто с номерами прикрытия, предъявил такой талон гласному полицейскому, то нет никакого смысла в дальнейшем использовать этот автомобиль для проведения оперативно-розыскных мероприятий", - написал Аброськин.

Он подчеркнул, что специальные талоны и номера прикрытия должны использоваться только временно, на период проведения оперативно-розыскных мероприятий с разрешения руководителя.

Топ комментарии

  • Міністр безкультур'я
  • Серж Рача
    . Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
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    Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
  • Super Gut
    Если вам за сегодня зашкваров зеМанды отказалось мало, поделюсь очередной сенсационной новостью. Оказывается ролителей зеленского на постоянной основе охраняет... спецназ СБУ.
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