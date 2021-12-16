"Нафтогаз" не сможет долго удерживать низкие цены на газ для населения, – Витренко. ВИДЕО

У НАК "Нафтогаз Украины" не хватит надолго собственного ресурса, чтобы покрывать разницу между рыночной стоимостью газа и той, которую платит население. Рыночная цена газа составляет 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

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"За последний год – за один только год! – цены на природный газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство, национальная компания делают так, чтобы люди не платили больше в семь раз. Сделали так, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная - 8 грн. При том, что рыночная цена - 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители - это все ресурс НАК "Нафтогаз". 7,42 грн для нужд населения - эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне", - отметил Витренко.

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Чиновник сказал, что при таких высоких ценах "Нафтогаз" долго не сможет покрывать разницу.

"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую ​​разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами". Мы действительно будем вместе садиться и решать, как проживать", - сказал Витренко.