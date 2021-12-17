В случае военного вторжения РФ в Украину против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции, - Кулеба. ВИДЕО

В случае военного вторжения России в Украину против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Давайте четко скажем. В ЕС есть консенсус, в частности, его поддерживают Германия, Франция и другие страны, что в случае военного вторжения России в Украину, новой волны вторжения против нее, будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции. Вопрос лишь в том, доносить ли к сведению России полный перечень этих последствий, или все же сохранять возможность для диалога с ней на этом этапе. Но дискуссии о том, наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины, – нет. Однозначно наказывать! В этом отношении полное понимание", - заявил Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза к применению меры пресечения в отношении России до наступления возможной эскалации на Донбассе.

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