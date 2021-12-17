Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
3 28552
В кулуарах Верховной Рады Kyiv Symphony Orchestra под руководством Ивана Стецкого исполняет камерный концерт.
Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".
Заседание Верховной Рады начнется в 10:00, но народные депутаты, которые уже пришли в парламент, выходят послушать музыку и снимают оркестр на телефоны. Оркестр должен исполнить "Щедрик" Николая Леонтовича в обработке Маршала Файна и Вторую симфонию Максима Березовского.
Сегодня народные депутаты в последний раз в этом году собираются в сессионном зале на очередное пленарное заседание. Следующее пленарное заседание состоится 25 января.