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Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В кулуарах Верховной Рады Kyiv Symphony Orchestra под руководством Ивана Стецкого исполняет камерный концерт.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Заседание Верховной Рады начнется в 10:00, но народные депутаты, которые уже пришли в парламент, выходят послушать музыку и снимают оркестр на телефоны. Оркестр должен исполнить "Щедрик" Николая Леонтовича в обработке Маршала Файна и Вторую симфонию Максима Березовского.

Сегодня народные депутаты в последний раз в этом году собираются в сессионном зале на очередное пленарное заседание. Следующее пленарное заседание состоится 25 января.

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Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 01
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 02
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 03
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 04
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 05
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 06
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 07
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 08

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