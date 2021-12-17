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Контракты на поставку вакцин против COVID-19 для третьей прививки подписаны, - Ляшко. ВИДЕО

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к бустерной дозе вакцины, но ее проведение еще не актуально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Глава Минздрава напомнил, что бустерная доза вакцины защищает конкретного человека дополнительно. Именно поэтому с понедельника, 13 декабря, была разрешена дополнительная доза для "иммунокомпроментированных людей", то есть людей с пониженным иммунитетом.

"Мы хотим защитить всех людей – хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей (старше 18 лет) – 40%. Наша цель – 70%", - напомнил Ляшко.

Однако он заверил, что бустерная доза для всех украинцев обязательно будет.

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"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы. Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 млн доз, на 2023 год - еще 25 млн доз", - сказал глава Минздрава.

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    бабло пфайзера пабіділо здоровий глузд.
  • Привет
    Контракты подписаны...оффшоры подготовлены...откаты потекли...
  • Yakov Yakov
    один раз на все життя вакцинували ще в совку, а тепер гейтси і ротшільди будуть вас вакцинувати по 3-4рази кожен рік. до тих пір поки ви не перетворитесь в рослину без власного імунітету і з кучою хвороб.
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