Минздрав закупит еще один препарат против COVID-19 - "Молнупиравир". ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.
"Молнупиравир" – это препарат, блокирующий фермент, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: чрезмерный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца", - сообщил он.
Комарида отметил, что препарат "Молнупиравир" выпускают в форме таблеток, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать.
"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов и применять его для лечения ковида в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", - отмети Комарида.
Он также напомнил, что, несмотря на новые возможности лечения, лучшей защитой от болезни является вакцинация.
Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина также подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных COVID-19.