Минздрав закупит еще один препарат против COVID-19 - "Молнупиравир". ВИДЕО

16 декабря Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о закупке препарата против коронавируса "Молнупиравир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.

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"Молнупиравир" – это препарат, блокирующий фермент, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: чрезмерный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца", - сообщил он.

Комарида отметил, что препарат "Молнупиравир" выпускают в форме таблеток, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать.

"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов и применять его для лечения ковида в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", - отмети Комарида.

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Он также напомнил, что, несмотря на новые возможности лечения, лучшей защитой от болезни является вакцинация.

Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина также подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных COVID-19.