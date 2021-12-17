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Минздрав закупит еще один препарат против COVID-19 - "Молнупиравир". ВИДЕО

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16 декабря Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о закупке препарата против коронавируса "Молнупиравир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.

"Молнупиравир" – это препарат, блокирующий фермент, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: чрезмерный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца", - сообщил он.

Комарида отметил, что препарат "Молнупиравир" выпускают в форме таблеток, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать.

"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов и применять его для лечения ковида в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", - отмети Комарида.

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Он также напомнил, что, несмотря на новые возможности лечения, лучшей защитой от болезни является вакцинация.

Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина также подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных COVID-19.

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Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація. Джерело: https://censor.net/ua/n3305772

    це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
  • Eduard Silenko
    Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
  • Привет
    Чем ты недоволен?? На хорьках то проверили...все в порядке...😀 ничем не хуже вакцин...
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