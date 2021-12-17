ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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У здания Верховной Рады на ул. Грушевского происходит стычка между митингующими и правоохранителями.
Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".
Видео: Цензор.НЕТ
Когда участники акции протеста ФОП хотели пройти по ул. Грушевского, им преградили дорогу правоохранители. ФОПовцы начали зажигать файеры и дудеть в дудки. После чего началась потасовка между митингующими и правоохранителями, которая переросла в драку.
Фото: Цензор.НЕТ