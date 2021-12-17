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ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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У здания Верховной Рады на ул. Грушевского происходит стычка между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Видео: Цензор.НЕТ

Когда участники акции протеста ФОП хотели пройти по ул. Грушевского, им преградили дорогу правоохранители. ФОПовцы начали зажигать файеры и дудеть в дудки. После чего началась потасовка между митингующими и правоохранителями, которая переросла в драку.

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ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 01
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 02
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 03
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 04
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 05
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 06
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 07

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Oljik
    Цікаво, борються з олігархами, а мітингують ФОПи.
  • Oljik
    85-90% за Зе. А он іх абманул.
  • 5 копійок
    А за кого голосували фопонуті?
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