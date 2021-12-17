"Я генетически настроенный украинец – люблю сало. Зеленский ест сало", - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко рассказал журналистам, что на его новогоднем столе обязательно будет сало.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Тищенко назвал сало пищевым индикатором украинства, а себя – "генетически настроенным украинцем".

"Я очень люблю сало. Больше всего мне нравится первый кусок. Сало на новогоднем столе будет стопроцентно. Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец", - сказал Тищенко.

"Конечно ест. Я знаю. Я замглавы фракции и знаю все", - ответил "слуга" на вопрос о том, ест ли Зеленский сало.

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