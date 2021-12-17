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Проект "Без цензуры": Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. ВИДЕО

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"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" - автор этого крылатого изречения, уже бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и муж секретарши президента, как обнаружили "Слідство.инфо", живет под одной крышей с главным разведчиком страны Кириллом Будановым.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно гражданином России. Все вместе они живут в доме, к которому имеет отношение бизнесмен, чье имя фигурировало в уголовных производствах об уплате налогов.

Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины. И уже представляют угрозу здравому смыслу.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Не только Гогилашвили: кто еще пролез во власть через "Квартал"?. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Вони усі співробітники ФСБ. У них лише звання різні.
  • mykola1a3 Vasylev
    Виявляється, (але не кажіть нікому це - сІкрет) у нас в країні не один Єрмак "шпійон" і не два - ЄрмакІЗеленський, а всі призначенці від зеленоіплісняви і самого ЗеВовіка.
  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    А жену этого Гоги.. Буданов шпилит вечером, после Зе?

    Или же это Гога имеет Буданова?

    Гниды зелёные...
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