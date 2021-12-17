Проект "Без цензуры": Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. ВИДЕО

"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" - автор этого крылатого изречения, уже бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и муж секретарши президента, как обнаружили "Слідство.инфо", живет под одной крышей с главным разведчиком страны Кириллом Будановым.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно гражданином России. Все вместе они живут в доме, к которому имеет отношение бизнесмен, чье имя фигурировало в уголовных производствах об уплате налогов.

Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины. И уже представляют угрозу здравому смыслу.

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