"Я - профессиональный юрист. Я верю документам и фактам", - Стефанчук ответил на претензии Железняка относительно смены руководства фракции "Голос" через Печерский суд. ВIДЕО
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции в кулуарах парламента, отвечая на претензии Железняка. Но в своем ответе Стефанчук отметил, что это внутриуставное дело партии "Голос".
"Я с глубоким уважением отношусь к каждому члену вашей фракции, потому что считаю ее действительно проукраинской и действительно профессиональной и качественной. Но мне кажется, что ситуация, сложившаяся в вашей фракции, и я постоянно об этом говорю, это вопрос вашей фракции. Не нужно переносить внутренние вопросы, внутренние уставные вопросы вашей фракции на парламент, потому что это неправильно. Мы можем встретиться и обсудить это. Вы предоставили информацию, которой я не владею, и поэтому я не могу принимать соответствующие решения. Я - профессиональный юрист. Я верю документам и я верю фактам. И только после этого принимаю решения. Я как председатель парламента ответственен за каждого народного депутата, поэтому давайте встретимся позже. Вы к тому времени сможете подготовить документы о которых я не знаю, и которых я не видел, и мы примем решение, которое будет правильным и не будет разрушать парламентаризм", – заявил Стефанчук.