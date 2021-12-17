"Я - профессиональный юрист. Я верю документам и фактам", - Стефанчук ответил на претензии Железняка относительно смены руководства фракции "Голос" через Печерский суд. ВIДЕО

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил главе фракции "Голос" Ярославу Железняку обсудить на отдельной встрече ситуацию, сложившуюся после смены руководства фракции "Голос" через Печерский суд Киева.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции в кулуарах парламента, отвечая на претензии Железняка. Но в своем ответе Стефанчук отметил, что это внутриуставное дело партии "Голос".

"Я с глубоким уважением отношусь к каждому члену вашей фракции, потому что считаю ее действительно проукраинской и действительно профессиональной и качественной. Но мне кажется, что ситуация, сложившаяся в вашей фракции, и я постоянно об этом говорю, это вопрос вашей фракции. Не нужно переносить внутренние вопросы, внутренние уставные вопросы вашей фракции на парламент, потому что это неправильно. Мы можем встретиться и обсудить это. Вы предоставили информацию, которой я не владею, и поэтому я не могу принимать соответствующие решения. Я - профессиональный юрист. Я верю документам и я верю фактам. И только после этого принимаю решения. Я как председатель парламента ответственен за каждого народного депутата, поэтому давайте встретимся позже. Вы к тому времени сможете подготовить документы о которых я не знаю, и которых я не видел, и мы примем решение, которое будет правильным и не будет разрушать парламентаризм", – заявил Стефанчук.

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