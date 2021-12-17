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Болеть в Польше дорого, ждать приема врача нужно как минимум несколько месяцев, - украинский заробитчанин. ВИДЕО

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В Польше даже при наличии страховки ждать приема профильного врача приходится минимум несколько месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Заробитчанин Андрей Зеланс рассказал: "Я живу в Великопольском, хотел попасть к аллерголологу, чтобы провести одну процедуру, некоторые тесты, скажем так. Я обзвонил все больницы по направлению от моего семейного врача и ближайшая дата, когда меня могли принять, – это через 2 месяца. Вывод – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги".

"Очень тяжело, распухли пальцы. Указательный распух и не сгибается", – показывает между тем свои руки украинка, работающая в Германии.

Тем не менее, по статистике Международной организации по миграции, ежегодно из Украины выезжает не менее 3 млн трудовых мигрантов. Но следует помнить, что из-за работы за границей можно навсегда потерять не только здоровье, но и пенсионный стаж.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Это рубрика "как ужасно в Польше, оставайтесь тут". Некоторые недалёкие люди, запуская этот мусор через СМИ, наивно полагают подобным образом остановить массовый отток украинцев за границу, не создавая альтернативы в Украине. Так же замечательно продавать продукцию по мировым ценам, а платить крепостным копейки, за что собственно и дворцы строятся и покупаются. Тему безопасности граждан Украины видимо и обсуждать не стоит, её просто нет и история с Гоги-барином это только в 357-й раз подтверждает
  • bezmegh
    Ну,й навіщо,це інформаційне сміття?
  • Bodalux
    Ясно, в сусідніх державах все погано, а особливо в Польщі, заробітчанин Андрій може підтвердити. Тому наш мазохістичний нарід голосує за дебілів і їде "бідувати" в Польщу)
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