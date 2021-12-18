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Зеленский о визитах бизнесмена Павлюка в ОП: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично". ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис Президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, издание "УП" опубликовало видеозапись, на которой журналист Михаил Ткач общается с президентом.

В частности, журналист спросил, для чего Илья Павлюк тайно заезжает в Офис Президента и какие вопросы решает.

На это президент ответил так: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет".

На уточняющий вопрос о том, чем Павлюк занимается в ОП и какие обязанности выполняет, Зеленский ответил: "Я думаю, тем же, чем и вы, когда вы приходите, иногда. Вы же заходите в Офис?"

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При этом указывается, что Ткачу не удалось задать вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста. Этот инцидент также задокументировали на видео.

Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса Президента на Банковой.

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Ранее журналистам также удалось снять тайные визиты Павлюка на Банковую. Бизнесмен пересаживался из собственного автомобиля в автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис через боковой въезд.

Номера прикрытия разрешено использовать полиции и спецслужбам при исполнении оперативных обязанностей.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    В нього стільки злочинів, що складно визначити найбільший.
  • Ksenia VB
    Валерій Прозапас - офіційна сторінка

    15 грудня о 09:36 ·



    "Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)

    Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?

    Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.

    В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.

    А компенсують це за старою схемою пограбування населення.

    Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.

    І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.

    Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
  • Виктор Ле
    Брехлива, цинічна почвара.
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