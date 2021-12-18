Зеленский о визитах бизнесмена Павлюка в ОП: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично". ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, издание "УП" опубликовало видеозапись, на которой журналист Михаил Ткач общается с президентом.
В частности, журналист спросил, для чего Илья Павлюк тайно заезжает в Офис Президента и какие вопросы решает.
На это президент ответил так: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет".
На уточняющий вопрос о том, чем Павлюк занимается в ОП и какие обязанности выполняет, Зеленский ответил: "Я думаю, тем же, чем и вы, когда вы приходите, иногда. Вы же заходите в Офис?"
При этом указывается, что Ткачу не удалось задать вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста. Этот инцидент также задокументировали на видео.
Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса Президента на Банковой.
Ранее журналистам также удалось снять тайные визиты Павлюка на Банковую. Бизнесмен пересаживался из собственного автомобиля в автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис через боковой въезд.
Номера прикрытия разрешено использовать полиции и спецслужбам при исполнении оперативных обязанностей.