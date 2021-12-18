Гогилашвили рассказал о покушении на него после назначения на должность и "российский след": "Была угроза семье. И я живу в таком состоянии". ВИДЕО

В 2019 году, спустя три месяца после назначения бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили на должность, его машину расстреляли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

"Чтоб вы просто понимали мое эмоциональное состояние 24 на 7. Была попытка покушения на меня - расстреляли машину в 2019 году. После назначения - месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на базаре. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой по сей день", - рассказал Гогилашвили, объясняя свое поведение, приведшее к увольнению, эмоциональным состоянием.

По словам экс-замглавы МВД, угрозы ему поступают со стороны России.

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"Это российский след, "Химпром". Все очень близко связано с Россией. Там одна из самых больших организаций, самых больших кланов, которые занимаются производством и продажей наркотиков. "Химпром", который обосновался здесь, - это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", - отметил он.

По мнению Гогилашвили, если задержать членов этого клана, то в Украине удалось бы "выбить амфетамин процентов на 60".

В то же время, он заявил, что некоторые работники Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ связаны с этой группировкой, они ее "крышуют" и получают за это деньги.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.