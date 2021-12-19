"Дети Украины - мы воюем ради вас", - военные из зоны боевых действий поздравляют с Днем Святого Николая. ВИДЕО
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Украинские воины записали видеообращение к украинским детям по случаю Дня Святого Николая.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За годы российско-украинской войны тысячи детей стали сиротами, потому что их родители погибли в боях с оккупантами. Тысячи детей сегодня не могут полноценно праздновать, ведь их родители находятся сейчас в окопах. Именно поэтому наши защитники через сайт Цензор.НЕТ передали поздравления всем тем , кто сегодня празднует и ждет чуда. С Днем Святого Николая, Украина!" – написал журналист.
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