Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия, - Данилов. ВИДЕО
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Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в Будапештском меморандуме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире "Апостроф TV".
"В 1994 году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, передали куда? США договорились, что их забирает Российская Федерация. РФ забрала к себе эти ядерные компоненты и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы имеем за это получить компенсацию. Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было", – заявил он.
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