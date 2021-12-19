Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главную елку Мариуполя начали устанавливать на Театральной площади 11 декабря. Открытие прошло в ночь на 19 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 0629, около 17:00 дерево упало. По словам очевидцев, это произошло из-за сильного ветра.

Момент падения елки зафиксировала камера видеонаблюдения "Формат".

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По словам очевидцев, упала верхушка елки, при этом иллюминация продолжала гореть. Никто не пострадал.

Предварительно известно, что сломалась конструкция елки.











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