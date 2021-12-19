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Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Главную елку Мариуполя начали устанавливать на Театральной площади 11 декабря. Открытие прошло в ночь на 19 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 0629, около 17:00 дерево упало. По словам очевидцев, это произошло из-за сильного ветра.

Момент падения елки зафиксировала камера видеонаблюдения "Формат".

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По словам очевидцев, упала верхушка елки, при этом иллюминация продолжала гореть. Никто не пострадал.

Предварительно известно, что сломалась конструкция елки.

Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 01
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 02
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 03
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 04
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 05

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Невже Зеленський з візитом приїхав...
  • Vedana
    Така гарна ялинка.
    Поправляйте швиденько.
  • Maksim Perepelitca
    Ну так - а хто . ? Чи може знову -Порошенко ?? .
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