Офицер-морпех Пидлисный принялся исследовать и рассказывать о жизни ветеранов. ВИДЕО

Что чувствует ветеран, с какими проблемами сталкивается и отвечает ли внешнее его внутреннему.

Об этом планирует размышлять экс-начальник группы планирования 137 батальона морской пехоты Андрей Пидлисный в серии видео, которые он назвал "Дневник ветерана", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Проблематика военных, вернувшихся с войны не нова, однако уделяют ли ей достаточно внимания? Что чувствует ветеран, с какими проблемами сталкивается и отвечает ли внешнее его внутреннему?

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Решил поделиться своим внутренним, это прежде всего нужно мне, чтобы прорабатывать то, что в голове. В будущем продолжу этот дневник посредством обсуждения разных тем, ответов на вопросы и освещения разного рода ветеранской деятельности", - пишет Пидлисный.