Журналисты обнародовали фотографию схемщика Стрелковского, в доме которого живут Буданов и Гогилашвили. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Следствие.Инфо".
Отмечается, что одним из первых лицо Стрелковского продемонстрировали в расследовании "Дружочки".
В нем говорится, что Стрелковский и его семья связаны с десятками компаний.
"Эти фирмы фигурируют в огромном количестве уголовных производств, но чудом избегают неприятностей с налоговой и серьезных проблем с законом", - указывается в публикации.
Журналисты выяснили, что схемы, к которым может быть причастна семья Стрелковских, это уклонение от уплаты налогов.
В уголовных производствах, связанных с бизнесом Стрелковских, фигурируют компании из групп "ДТЭК", "WOG", Fozzy Group, "Киевстар".
"В доме экс-жены Стрелковского, вероятно, на "выгодных условиях" живут экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили и его супруга - личная помощница Владимира Зеленского Мария Левченко.
В этом же доме живет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов - человек, являющийся одной из ключевых фигур, ответственных за нацбезопасность Украины", - говорится в публикации.
В налоговой признают, что Стрелковского могут "оберегать" от неприятностей разные представители правоохранительных органов.
Журналисты встретили Стрелковского рядом с имением в Козине, где он проживает. Но мужчина отказался общаться по поводу причастности к налоговым схемам и дому в Хотове.