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"Котлета – это митбол. Мы диктуем новые тренды", – "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

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"Слуга народа" Николай Тищенко пытался убедить журналистов в украинском происхождении слова "митбол".

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат отметил, что, по его мнению, украшением и изюминкой любого слова является "митбол по-киевски".

"На украинском языке это - митбол", - заметил Тищенко на слова о том, что митбол - это котлета по-украински. – "Это новые тренды. Мы – молодежь, а молодежь всегда на передовой. Украинская молодежь всегда диктует новые тренды", – объяснил нардеп.

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Напомним, что ранее некоторые СМИ писали, что в начале 90-х "слуга народа" Тищенко имел прозвище "Коля Котлета".

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Топ комментарии

  • Amber
    Коля - котлета - це тупе створіння з'явилось із 90-х , звичайний бандюган , отож звідки йому знати , що мітбол , це фрікаделька 😝
  • Bogdan_
  • Vlad Fedchuk
    Микола не випив зранку таблетки?
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