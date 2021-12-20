"Украинство извести. Язык и фольклор запретить", – кремлевский пропагандист Стешин. ВИДЕО
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Российский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что в случае оккупации Украины придется искоренять украинство и запрещать украинский язык.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит Денис Казанский и публикует фрагменты интервью со Стешиным.
"Статус украинского языка будет пересмотрен, изменится отношение к фольклору и так далее. Это будет одним из условий для мирной жизни... Многое придется изменить. Не знаю способна ли на это Россия. Ведь придется менять внутреннюю политику, если будут изводить нынешнее украинство", – заявил Стешин.