Проект "Без цензуры": Четыре недели до войны России против Украины? Победит ли Кремль Запад. ВИДЕО
Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину. Собеседник телеканала CNN заявил, что американские власти имеют "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новые удары России по Украине. Санкции США на случай возможных военных действий источник CNN оценивает как способные нанести значительные затраты российской экономике и ее финансовой системе. Какие санкции готовят США для россиян? И действительно ли Россия нападет?
Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.