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Проект "Без цензуры": Четыре недели до войны России против Украины? Победит ли Кремль Запад. ВИДЕО

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Действительно ли Россия планирует нападение на Украину? Какие могут быть новые санкции США против России? Что готовит Байден против Путина? Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует последние новости противостояния России с США, Украиной и Западом в целом.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину. Собеседник телеканала CNN заявил, что американские власти имеют "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новые удары России по Украине. Санкции США на случай возможных военных действий источник CNN оценивает как способные нанести значительные затраты российской экономике и ее финансовой системе. Какие санкции готовят США для россиян? И действительно ли Россия нападет?

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Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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Топ комментарии

  • антиватник черниговский
    а ссср объявляло польше войну? ведь сралин как и гитлер начал ту войну
  • Vladimir Berbenets
    диды последовательно атаковали польшу, финнов, эстонию латвию литву румынию. что хотели диды в ответ от гитлера? глубокую озабоченность?
  • Підлога Маккартні
    Хорошо хоть время точное знают наступления, а не как немцы вероломно напали на дидов в июне 41го без объявления войны
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