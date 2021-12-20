Проект "Без цензуры": Четыре недели до войны России против Украины? Победит ли Кремль Запад. ВИДЕО

Действительно ли Россия планирует нападение на Украину? Какие могут быть новые санкции США против России? Что готовит Байден против Путина? Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует последние новости противостояния России с США, Украиной и Западом в целом.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину. Собеседник телеканала CNN заявил, что американские власти имеют "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новые удары России по Украине. Санкции США на случай возможных военных действий источник CNN оценивает как способные нанести значительные затраты российской экономике и ее финансовой системе. Какие санкции готовят США для россиян? И действительно ли Россия нападет?

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Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.