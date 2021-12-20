Порошенко вызван в ГБР на 23 декабря: будет решаться вопрос избрания меры пресечения. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) на 23 декабря 2021 года для проведения различных процессуальных действий, также будет решаться вопрос избрания меры пресечения.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич в понедельник на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Исполняющим обязанности генерального прокурора было принято решение об уведомлении указанного лица о подозрении по ст.258 со значком 3 и ст.111 УК (содействие деятельности террористических организаций и госизмена)", - сказал Кисилевич

По его словам, генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится в отпуске, потому подозрение подписано и.о генерального прокурора. При этом не уточнил, кто именно из заместителей генпрокурора это сделал.

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"Поскольку указанное лицо (Порошенко) сегодня не прибыло по вызову (на допрос в ГБР – ред.), мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря, на 10:00. Именно тогда будет решаться вопрос вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Какой именно меры пресечения – на это будут влиять много факторов… поэтому сейчас не можем сообщить, какое будет принято решение", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если Порошенко не явился на повторный вызов, представитель Офиса генпрокурора сказал: "Будем рассматривать этот вопрос согласно УПК Украины, и будем учитывать все обстоятельства при решении вопроса об избрании меры пресечения".

При этом Кисилевич добавил, что Порошенко вызвал в ГБР "для проведения различных процессуальных действий".

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Руководитель отдела Главного следственного управления ГБР Виталий Овдиенко отметил "Бывший президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ, содействовал террористическим организациям ЛНР и ДНР".

Он напомнил, что в рамках расследования дела о незаконных поставках угля уже уведомлены о подозрении народный депутат Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. "По мнению следствия, эти фигуранты поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и терорганизаций, что в свою очередь подорвало энергетическую безопасность государства в 2014-2015 годах", - сказал Овдиенко.

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Начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич в свою очередь уточнил: "Собрано достаточно доказательств для предъявления подозрения народному депутату Украины Петру Порошенко…. Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014-2015 годов, пребывая на должности президента Украины, используя данные ему полномочия и имеющиеся инструменты влияния на определенных руководителей центральных органов государственной власти, предпринял незаконные действия по разрыванию существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого на то время Украине угля из ЮАР. Одновременно с этим по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и псевдореспублик".

Таким образом, по словам Булича, действия Порошенко являются "помощью РФ и терорганизациям ЛНР и ДНР в подрывной деятельности против Украины, что является одним из форм госизмены".

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Также, по его словам, после подписания указанного контракта " подозреваемым и другими соучастниками указанного преступления осуществлено материальное содействие деятельности терорганизациям на сумму более 200 млн грн как наличными так и путем безналичного расчета".

"В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения", - сказал он.

Также, как подчеркнул Булич, "любые попытки ввести это дело в политическую плоскость являются манипуляцией".