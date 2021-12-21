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Правительство гарантирует гражданам свет и тепло в течение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Правительство гарантирует гражданам электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Запасов газа в Украине достаточно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, Украина готовилась к отопительному сезону, и он начался вовремя и без срывов.

"В целом нужно сказать, что у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем это больше чем в 2014-2019 годах было накоплено в преддверии отопительного сезона. Что касается запасов угля – нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса. Когда угля не хватает никому, и цены на газ - $1,5-1,7 тыс. Еще никогда таких цен не было", - отметил глава правительства.

По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".

Премьер-министр заверил, что в последний месяц происходит накопление запасов угля. "Сегодня мы понимаем, что в Украину по морскому пути едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Она уже поднята на 28% и продолжает наращиваться".

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Премьер-министр также подчеркнул, что власти не исключают рисков, но они были в течение каждого отопительного сезона:

"Мы даем себе отчет о том, что при определенных погодных условиях, при определенных гибридных действиях со стороны России. Могут быть разные факторы и разные влияния, но эти риски были в течение каждого отопительного сезона. Правительство и Министерство энергетики понимают, как отвечать на подобные вызовы, как проходить. Конечно, всегда есть план "Б"".

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    Однажды в телевизоре появился бледный как смерть премьер-министр и заявил:
    - Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
    Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

    На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
    - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
    - Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

    Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
    - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
    - Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

    - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
    - Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

    - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
    - Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

    - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

    - Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
  • Yakov Yakov
    уряд-сброд воров, аферистов, лжецов и пдрасов.
  • Evgeny N
    А де ви були, коли газ коштував не 2000 долярів? Ні на боротьбу з короною, нв на закупівлю енергоносіїв гроші не виділялися! Зате "велике крадівництво" принесло хазяїну "слуг" понад 1млрд грн прибутку!

    Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!

    ДБЛ! (с)
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