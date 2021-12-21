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Мы воюем на Донбассе не с западенцами, а с жителями Донбасса, – террорист Ходаковский. ВИДЕО

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Российский террорист Александр Ходаковский признал, что его группировка вынуждена воевать не с мифическими бандеровцами из западной части Украины, а с настоящими жителями Донбасса, являющимися сторонниками территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит Денис Казанский и публикует фрагмент интервью российского террориста кремлевским пропагандистам.

"14-й год был страшен. Страшен не из-за начала боевых действий, а из-за факта осознания того, что мы воюем сами с собой. Ведь когда мы брали пленных, то они не были из западной части Украины. Это были жители, например, с Павлоградского района Днепропетровской области. То есть это были наши ближайшие соседи. В этом – самый большой ужас и драматизм", - говорит Ходаковский.

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Топ комментарии

  • Welle
    Ну так і валіть з Донбасу.
  • 5 копійок
    Брехня. Бандерівські схрони вже починаються на виїзді з Юзівки.
  • Oljik
    Все таки треба подякувати В.В.Хуйлу за те, що він заставив українців усвідомити хто такий Бандера і яка його роль у історії України, а також було розвіяно міф про одиннарот і казку про спільну історію скіфів і андрофагів.
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