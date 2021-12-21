Первый инфицированный штаммом "Омикрон" в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест, - Кузин. ВИДЕО
3 16215
В Украине в выходные зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Сейчас этот человек уже имеет отрицательный ПЦР-тест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
"В отношении случая "Омикрона", выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест. Именно поэтому призываю вакцинироваться", - сообщил он.
В то же время, Кузин отметил, что заболевание, вызванное штаммом "Омикрон", не имеет необычных симптомов и часто протекает бессимптомно.