Порошенко не придет на допрос в ГБР 23 декабря, - адвокат Новиков. ВИДЕО
Об этом 20 декабря в эфире телеканала "UA:Первый" заявил его адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, потому что почему он должен на него пойти? Обе повестки – и та, которую таким неудобным образом пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, – выписаны неправильно", – подчеркнул он.
По словам адвоката, первая повестка не предусматривала, в каком формате и на каких основаниях будут проходить следственные действия.
"Повестка на допрос 23 декабря также не является законной, потому что в соответствии с законом можно вручать повестки исключительно на пятые сутки – то есть должно быть трое полных суток без тех, когда происходит сообщение (о подозрении). То есть не раньше чем на 24 декабря они могли его вызвать", – сказал Новиков.