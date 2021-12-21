Треть тех, кто легко переболел COVID-19, вообще не имеют антител, - Кузин. ВИДЕО

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что у тех, кто легко переболел коронавирусной болезнью, могут отсутствовать антитела. Такая ситуация, согласно исследованию, встречается в трети случаев.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

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"Исследования свидетельствуют, что у трети легко переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антител к вирусу", - сказал Кузин.

Он отметил, что люди, которые перенесли коронавирус и затем вакцинировались, почти в 2,5 раза имеют низший риск снова заболеть.

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