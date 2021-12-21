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Мы не принимаем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, - Зеленский. ВИДЕО

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Украина должна полностью изменить стиль и философию своей внешней политики.

Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы живем в новой реальности... Мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики", - отметил президент.

"Сегодня она нуждается во многих вещах. Первая, это - скорость. Из чрезмерно консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать оживленной и очень быстрой. Сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - добавил он.

"Мы не можем принять тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, лет через 50, где-то там будет. Это демотивирует", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
  • Ksenia VB
    Тільки треба зелі пенделя під зад дати - тоді і закордонна політика пожвавішає.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Бубочка, ну что ты разкукарекался? И куда ты лезешь со своим ЗЕленым рылом да в калашный ряд? На носу празники, прикинь, шут, какую кучу бабла ты сможешь срубить на корпоративах со своей ОПой и остальными кварталовцами..
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