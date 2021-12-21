Мы не принимаем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, - Зеленский. ВИДЕО

Украина должна полностью изменить стиль и философию своей внешней политики.

Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы живем в новой реальности... Мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики", - отметил президент.

"Сегодня она нуждается во многих вещах. Первая, это - скорость. Из чрезмерно консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать оживленной и очень быстрой. Сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - добавил он.

"Мы не можем принять тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, лет через 50, где-то там будет. Это демотивирует", - сказал Зеленский.

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