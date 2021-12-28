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"Военные НАТО удивляются тому, как украинцы сплотились и дали отпор России в 2014 году, и называют это мировым феноменом", - доброволец Юрий (Грек). ВИДЕО

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Доброволец Юрий Грек принимал участие в боях за Мариуполь, Иловайск, Авдеевку, где получил тяжелое ранение, однако сумел вернуться на фронт.

В рамках рубрики "Окопная война" на "Цензор.НЕТ" корреспондент Михаил Ухман встретился с легендарным разведчиком вблизи передовой в Авдеевке.

Юрий моментами уезжает за границу, где рассказывает о войне с россиянами нашим союзникам из НАТО и ЕС. Через него весь мир узнает детали военного противостояния с российскими оккупантами.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    А потом проголосовали за папугала. Тоже повод для удивления.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Хтось гуртувався, а хтось жлуктив пиво та втикав в зомбоящик з какой-разніцєй.
  • Светлана Круп
    А выборы в 19 году никого не удивили? Тоже феномен, который надо изучать в школах. Как 73% народа поехало крышей?
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