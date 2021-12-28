"Мы должны быть в союзе – в нашем славянском союзе", – нардеп ОПЗЖ Кива выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз выступил с пророссийскими заявлениями на российском телевидении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива назвал Революцию Достоинства "гражданским государственным переворотом" и заявил о том, что Украина должна стать частью "славянского союза".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я обвинял Россию в том, что она допустила гражданский государственный переворот в Украине в 2014 году. Мы были близки друг другу и наши спецслужбы тесно сотрудничали. Разве Россия не знала о подготовке этого переворота? Конечно, знала! Вы отдали тогда меньше, но выиграли время ... В настоящее время окрепшая экономически и военно Россия заявляет о своих правах на территорию, которая, по моему мнению, должна быть в одном союзе - в нашем славянском союзе. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а теперь вы пришли за всей Украиной... Никто не собирается отдавать янкам территорию, которая может служить нашим с вами будущим поколениям!", - заявил Кива российским пропагандистам.

Смотрите также: "Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО