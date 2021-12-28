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"Мы должны быть в союзе – в нашем славянском союзе", – нардеп ОПЗЖ Кива выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов. ВИДЕО

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Нардеп ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз выступил с пророссийскими заявлениями на российском телевидении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива назвал Революцию Достоинства "гражданским государственным переворотом" и заявил о том, что Украина должна стать частью "славянского союза".

"Я обвинял Россию в том, что она допустила гражданский государственный переворот в Украине в 2014 году. Мы были близки друг другу и наши спецслужбы тесно сотрудничали. Разве Россия не знала о подготовке этого переворота? Конечно, знала! Вы отдали тогда меньше, но выиграли время ... В настоящее время окрепшая экономически и военно Россия заявляет о своих правах на территорию, которая, по моему мнению, должна быть в одном союзе - в нашем славянском союзе. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а теперь вы пришли за всей Украиной... Никто не собирается отдавать янкам территорию, которая может служить нашим с вами будущим поколениям!", - заявил Кива российским пропагандистам.

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Топ комментарии

  • Віталій Маркович
    давно цього виб--ка в жомову яму треба скинути- куда дивиться СБУ? - за подібні висловування на рашці це створіння давно б уже сиділо за гратами- в кращому разі- скільки можна бути толерантними до подібного лайна?
  • Oljik
    Дивно якось - різко пропали мокші, ерзі, вепси, мурома, чудь, меря, а на їх місці також різко з"явились руССкіє, да ще й слов"янами звуться. Бідна сова, що на глобусі.....
  • Юрій Вінгорськи
    згідно конституції, цей яцечесальщик повинен сидіти за такі слова
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