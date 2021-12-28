Как правильно встречать оккупанта: инструкция от мастера ножевого боя и ветерана АТО. ВИДЕО

В гостях у Цензор.НЕТ и Богдана Буткевича – Александр Воробей! Он – ветеран АТО, основатель популярного украинского ножевого бренда Blade Brothers Knives.