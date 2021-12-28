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Как правильно встречать оккупанта: инструкция от мастера ножевого боя и ветерана АТО. ВИДЕО

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В гостях у Цензор.НЕТ и Богдана Буткевича – Александр Воробей! Он – ветеран АТО, основатель популярного украинского ножевого бренда Blade Brothers Knives.

Александр – участник Революции Достоинства, впоследствии – боец ​​добровольческого батальона "Шахтерск". Летом 2014 получил тяжелое ранение во время боя в районе поселка Пески.

Во время реабилитации он решил основать бизнес по производству клинков.

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Топ комментарии

  • Маркиз
    Коротко про сьогодення
    Россия: Основой величия Российской Федерации является национальная гордость, помноженная на Русскую Национальную Идею.
    Российский националист Просвирнин: *падает голым из окна, разбивается нахер.
    Украинцы: Ї@ать! Давайте ще!
    (На труп Просвирнина падает оградка).
    Украинцы: Фаталіті! (Идут обсуждать кино «Не смотрите вверх»).
    Россия: Зато наши войска на вашей границе насчитывают уже 175 тысяч человек.
    Российские войска на границе: ****** хоооолодноооо в палатках!!!
    Россия: Можем напасть в любой момент.
    ЗСУ (считают лопаты): Бляха-муха. Земля промерзла. Льод хєр вколупаєш. Лопати подорожчали. Старшина не дає запасні держаки.
    Россия: Не поняли.
    ЗСУ: **** стоїмо? Давайте вже нападайте, заї@али.
    Российские войска на границе: Соляру слили. Масло замерзло. Патрубки в КАМАЗах порвало. Деревья попилили в буржуйки. Комбат бухает. Сухпай жрать невозможно. Может эта… по домам?
    ЗСУ: Альо, стопе! Куда! Вже ж договорились «після свят»! «Джавеліни» привезли, на «Байрактари» ПММ дорогий, старшина поїхав по держаки! Ні..уя, давайте нападайте.
    США: To est gotovit esсho Javelini?
    Украина: І Джавєліни, і протибатарейні комплекси, все готуйте. Ми усе візьмемо. Ми не жадні, ми працелюбні та хазяйновиті. Є запасні держаки?
    Россия: Вы - наш братский народ.
    Украинцы (рассматривают помощницу замминистра): Нє, ну нічо така. Тіко накрашена як в гроб.
    Россия: Украину придумал Ленин.
    Украинцы: І шуба якась нєвнятна.
    Россия: У нас вообще много братских народов… Прибалтика, северные страны…
    Финляндия (уделывает российскую сборную в хоккей): Ну да, ну да.
    Украинские СМИ: В Україні жінок поставлять на військовий облік
    Военком: Будь ласка не треба.
    Украинские женщины: Та не бійся, виходь, ми тобі нічого не зробимо. Все буде нормально. Дівчата, хто форму по фігурі підгонить? Тіко шоб красіво було.
    Россия: На Украине женщин с детьми призывают в армию.
    Украинские женщины с детьми: Це шо, в садік вести не треба? І спати можна аж сім годин? І не обстірувать, не готовити п'ять разів на тиждень, не прибирати кожний вечір? ДЕ ТУТ В АРМІЮ ЗАПИСУЮТЬ?
    Россия (снова): Основой величия Российской Федерации является национальная гордость, помноженная на Русскую Национальную Идею!
    ЗСУ: Запасні держаки сразу беріть з собою.

    Мартин Брест
  • Sophia-Maria Duglass
    Очень интересное интервью . рекомендую

    Россия должна понимать, в Украине будут стрелять из каждого дома - Андрей Цаплиенко | Говорить Жадан
    https://youtu.be/164673aa0oE

    28.12.2021 01:33
  • Andy Jumeirach
    да за 8 лет тут ненависти та люти на кацапов поднакопилось у каждого будь здоров
    да и мстителей много, очень много, а будет ещё больше
    весёлой прогулки у кацапов точно не получится
    пусть лезут, если не сидится спокойно
    правда на нашей стороне

    СЛАВА УКРАЇНІ !!!
    СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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