Как правильно встречать оккупанта: инструкция от мастера ножевого боя и ветерана АТО. ВИДЕО
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В гостях у Цензор.НЕТ и Богдана Буткевича – Александр Воробей! Он – ветеран АТО, основатель популярного украинского ножевого бренда Blade Brothers Knives.
Александр – участник Революции Достоинства, впоследствии – боец добровольческого батальона "Шахтерск". Летом 2014 получил тяжелое ранение во время боя в районе поселка Пески.
Во время реабилитации он решил основать бизнес по производству клинков.
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