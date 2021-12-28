Ни одна квартира не останется без электроэнергии, дефицита нет, – Галущенко. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Энергосистема имеет достаточный резерв мощности, на сегодняшний день работает 14 из 15 атомных энергоблоков, производят 12,5 тысяч мегаватт. Есть необходимый запас и резерв в энергосистеме", - отметил Галущенко.
По словам министра, также есть системные поставки угля.
"На трех станциях баланс угля соответствует гарантированным запасам, даже превышает. В целом системное накопление угля на складах ТЭС и ТЭЦ. Прежде всего, благодаря поставкам морским путем", - объяснил Галущенко.
Также он отметил, что Минэнерго выполняет план на начало месяца, предусматривающий наличие запасов в объеме 650 тысяч тонн. В то же время в течение отопительного сезона, охватывающего часть ноября и декабрь, Украина получила более миллиона тонн угля.
"Ни одна квартира, дом, община, район или город не отключатся из-за нехватки электроэнергии. Государство выполняет свои обязательства по постоянным поставкам электроэнергии. Единственная причина отсутствия электроснабжения - это проведение плановых или аварийных ремонтов. ... Государство не имеет дефицита электроэнергии. Мы считаем недопустимым проведение ремонтных работ с отключением от электроснабжения в отопительный период без предоставления альтернативного питания потребителям. Мы обратились в НКРЭКУ, чтобы проанализировать количество ремонтов в декабре и принять меры к недопущению такой ситуации в будущем", - подчеркнул министр.