Ни одна квартира не останется без электроэнергии, дефицита нет, – Галущенко. ВИДЕО

По состоянию на конец декабря 2021 украинская энергосистема имеет достаточный резерв мощности, при этом на складах ТЭС и ТЭЦ продолжается накопление угля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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"Энергосистема имеет достаточный резерв мощности, на сегодняшний день работает 14 из 15 атомных энергоблоков, производят 12,5 тысяч мегаватт. Есть необходимый запас и резерв в энергосистеме", - отметил Галущенко.

По словам министра, также есть системные поставки угля.

"На трех станциях баланс угля соответствует гарантированным запасам, даже превышает. В целом системное накопление угля на складах ТЭС и ТЭЦ. Прежде всего, благодаря поставкам морским путем", - объяснил Галущенко.

Также он отметил, что Минэнерго выполняет план на начало месяца, предусматривающий наличие запасов в объеме 650 тысяч тонн. В то же время в течение отопительного сезона, охватывающего часть ноября и декабрь, Украина получила более миллиона тонн угля.

"Ни одна квартира, дом, община, район или город не отключатся из-за нехватки электроэнергии. Государство выполняет свои обязательства по постоянным поставкам электроэнергии. Единственная причина отсутствия электроснабжения - это проведение плановых или аварийных ремонтов. ... Государство не имеет дефицита электроэнергии. Мы считаем недопустимым проведение ремонтных работ с отключением от электроснабжения в отопительный период без предоставления альтернативного питания потребителям. Мы обратились в НКРЭКУ, чтобы проанализировать количество ремонтов в декабре и принять меры к недопущению такой ситуации в будущем", - подчеркнул министр.