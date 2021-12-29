Тернопольские студенты поздравили украинских воинов с праздниками и спели колядку: "Щиро вам дякуємо". ВИДЕО
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Студенты Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка поздравили с новогодними праздниками украинских воинов, защищающих Украину от российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, студенческая группа исполнила для бойцов поздравительную колядку.
"Мы - студенты факультета искусств Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка, искренне благодарим наших защитников. Поздравляем Вас с новогодне-рождественскими праздниками и дарим нашу колядку", - говорят студенты в обращении к украинским воинам.