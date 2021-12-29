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Тернопольские студенты поздравили украинских воинов с праздниками и спели колядку: "Щиро вам дякуємо". ВИДЕО

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Студенты Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка поздравили с новогодними праздниками украинских воинов, защищающих Украину от российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, студенческая группа исполнила для бойцов поздравительную колядку.

"Мы - студенты факультета искусств Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка, искренне благодарим наших защитников. Поздравляем Вас с новогодне-рождественскими праздниками и дарим нашу колядку", - говорят студенты в обращении к украинским воинам.

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Топ комментарии

  • я гражданин Украины
    Молодці! Гордимося - що такою Молодю, що Воїнами нашими !!!! Україна НАЗАВЖДИ !!!!
  • Чайка Київ
    Пречудово. Які ж ви молодці !!! Дякую !!!
  • Sergio Bru
    Як жеж файно співають хлопці й дівчата! Це просто неймовірно красиво!

    Дуже дякую!
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