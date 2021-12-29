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В ближайшее время будут привиты от коронавируса 50% взрослых украинцев. Мы снабжены вакцинами на следующий год, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Одной из главных задач 2021 года была вакцинация населения от COVID-19.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны и проверены. А главное - они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", - отметил он.

По данным Шмыгаля, с начала года поставлено в Украину более 40 млн доз.

"Также мы снабжены вакцинами и на следующий год", - добавил премьер.

"В целом в этом году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое", - резюмировал он.

Также читайте: Противопоказания к вакцинации против COVID-19 имеют менее 1% взрослых украинцев, - ЦОЗ

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    От не сказал бе. А вот ковидобесов таки да. Валерачка кудато пропал
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    В стране, где занозу вытащить из пальца, стоит денег,, где нет государственных программ по онкологии, диабету, туберкулезу, спиду, и вдруг такая забота о здоровье, и желание уколоть всех.
    Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
  • bezmegh
    Собі коли. ,Шмирдяй
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