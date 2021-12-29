В ближайшее время будут привиты от коронавируса 50% взрослых украинцев. Мы снабжены вакцинами на следующий год, - Шмыгаль. ВИДЕО
Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны и проверены. А главное - они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", - отметил он.
По данным Шмыгаля, с начала года поставлено в Украину более 40 млн доз.
"Также мы снабжены вакцинами и на следующий год", - добавил премьер.
"В целом в этом году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое", - резюмировал он.