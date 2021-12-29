"Дружина сказала з'ясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях", - пьяный муж чиновницы Минобразования за рулем KIA Sorento протаранил два автомобиля. ВИДЕО

Пьяный муж чиновницы Минобразования за рулем KIA Sorento устроил ДТП на улице Металлистов в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, нетрезвый водитель протаранил два автомобиля. Проходить тест на алкоголь мужчина отказался, а угрожал полицейским связями жены. ДТП произошло вечером 28 декабря.

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По данным СМИ, нетрезвый водитель – Николай Петрович Кучер, а его жена – Калиневич Галина Михайловна. Она действительно работает начальником отдела внутреннего аудита в Министерстве образования и науки Украины.

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