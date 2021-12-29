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"Дружина сказала з'ясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях", - пьяный муж чиновницы Минобразования за рулем KIA Sorento протаранил два автомобиля. ВИДЕО

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Пьяный муж чиновницы Минобразования за рулем KIA Sorento устроил ДТП на улице Металлистов в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, нетрезвый водитель протаранил два автомобиля. Проходить тест на алкоголь мужчина отказался, а угрожал полицейским связями жены. ДТП произошло вечером 28 декабря.

По данным СМИ, нетрезвый водитель – Николай Петрович Кучер, а его жена – Калиневич Галина Михайловна. Она действительно работает начальником отдела внутреннего аудита в Министерстве образования и науки Украины.

Дружина сказала зясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях, - пьяный муж чиновницы Минобразования за рулем KIA Sorento протаранил два автомобиля 01

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Топ комментарии

  • Кремень
    Ще одне п'яне рило "із зв'язками" вилізло на світ божий. Був би тверезий-хрін хто про нього б знав.
  • Pani Hope
    І шо, дружина - зелена чиновниця напише заяву на звільнення від сорому?-Та ніколи! Це Зе-манера. Дивляться на свойого Патрона і копіюють. Бидло при влади і бидло за цю владу голосує, навідь зараз після всіх зашкварів.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    тема сисек не раскрыта на фото
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