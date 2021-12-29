"Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество отличных блюд, стоит 8 гривен за килограмм", - Елена Зеленская. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1", где обсуждался вопрос здорового питания.
"Первое правило - самое простое. То есть сами приготовили, сами купили простые не переработанные продукты. Хек стоил... Это был не хек. Это была замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд и она стоит где-то 8 гривен за килограмм", - сказала первая леди и добавила: "Да. Мы такое едим", - в ответ на вопрос, готовятся ли такие блюда в семье Зеленских.
Впоследствии в Facebook супруга президента написала, что оговорилась.
"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 грн за 100 гр. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7.00. А вот правильным остается то, что скумбрия очень полезный продукт", - отметила Зеленская.