Путин хочет, чтобы Украина развалилась на две-три части, – Данилов. ВИДЕО
Об этом в интервью изданию "Настоящее время" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"После того, как Путин захватил Крым, ему надо эту ситуацию зафиксировать. Для того, чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", - подчеркнул он.
По словам Данилова, большого скопления войск РФ на границах не наблюдается – есть перемещение.
"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны. Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, там, где есть наибольшая опасность, такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей", - пояснил секретарь СНБО.