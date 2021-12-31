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США продолжают поддерживать Украину, за последние 12 месяцев отношения углубились, - посольство. ВИДЕО

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Посольство США в Киеве поздравило украинцев с Новым годом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер диппредставительства.

"С Новым годом поздравляем наших украинских друзей, партнеров и руководителей страны! 2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом, и за последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной. Отправимся в 2022 год! Слава Украине!" – говорится в сообщении.


"2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом. За последние 12 месяцев президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен возглавили процесс углубления отношений между Украиной и США и возобновили наше стратегическое партнерство… США продолжают поддерживать Украину перед угрозой ее суверенности … Двигаемся в 2022 год! Слава Украине!" - сказала в приобщенном к твиту видеоприветствии временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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  • NonCFist
    "США продовжують підтримувати Україну, за останні 12 місяців відносини поглибилися, - посольство."
    _Конечно-конечно, поэтому обайден до сих пор отказывается назначать посла США в Украине!
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