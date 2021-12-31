США продолжают поддерживать Украину, за последние 12 месяцев отношения углубились, - посольство. ВИДЕО

Посольство США в Киеве поздравило украинцев с Новым годом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер диппредставительства.

"С Новым годом поздравляем наших украинских друзей, партнеров и руководителей страны! 2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом, и за последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной. Отправимся в 2022 год! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! pic.twitter.com/i9T4wsOAlM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2021



"2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом. За последние 12 месяцев президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен возглавили процесс углубления отношений между Украиной и США и возобновили наше стратегическое партнерство… США продолжают поддерживать Украину перед угрозой ее суверенности … Двигаемся в 2022 год! Слава Украине!" - сказала в приобщенном к твиту видеоприветствии временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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