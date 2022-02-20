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Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память погибших участников Революции Достоинства 20 февраля в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.

Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    наодинці, без людей, але під охороною сотні охоронців..
  • Герхард
    В том-то и дело, что у ЗЕ не изменилось ничего. Горбатого могила исправит.

    А в предыдущий раз, когда ЗЕ пиарился на жертвах Майдана, к которому он никаким боком, ему пришлось драпать к машине под крики "Ганьба малоросам!!!" от родственников Небесной сотни.
    Вот и весь секрет оцепления и безлюдности.
  • Герхард
    А месяц назад было иначе? ЗЕ сцытся людей с начала своей каденции.
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