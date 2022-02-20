Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО
9 16790
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память погибших участников Революции Достоинства 20 февраля в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.
Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.
Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні! pic.twitter.com/HDXCd6iARJ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022