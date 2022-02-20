Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память погибших участников Революции Достоинства 20 февраля в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.

Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.